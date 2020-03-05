موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

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يواجه فريق ليفربول ضيفه بورنموث، مساء يوم السبت المقبل 7-3-2020، على ملعب “آنفيلد روود” معقل الريدز، في إطار منافسات افتتاح الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.
المباراة التي ستُنقل على قناة بي إن سبورتس 2، سوف تنطلق فى تمام الساعة 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت مكة، 12:30 بتوقيت جرينتش.
ويحتل فريق المدرب الألماني “يورجن كلوب” المركز الأول في جدول ترتيب البريميرلييج برصيد 79 نقطة، وبفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه وهو حامل اللقب مانشستر سيتي.
بينما يأتي بورنموث في المركز الـ18 برصيد 28 نقطة بالتساوي مع واتفورد ووست هام أصحاب المركز السادس عشر والسابع عشر.
وتلقى ليفربول 3 هزائم متتالية بعد سلسلة انتصارات هي الأروع في الدوري الإنجليزي، حيث تعرض للهزيمة الأولي أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا بنتيجة 1-0، والهزيمة الثانية كانت على يد فريق واتفورد بنتيجة 3-صفر بالجولة الماضية في الدوري الإنجليزي، أما الهزيمة الثالثة كانت الأربعاء الماضي أمام فريق تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة 2-صفر.
يذكر ان لقاء الفريقين فى الدور الاول قد شهد فوز الريدز 3-صفر على ملعب فيتاليتي، سجل الهدف الاول اوكسليد شامبرلين، واضاف الهدف الثاني نابي كيتا، واختتم اهداف المباراة النجم المصري محمد صلاح.
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