موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الترجي والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الترجي التونسي، للمرة الثالثة، حينما يواجهه مساء يوم غد الجمعة 6-3-2020 على الملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات الإياب لدور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

المباراة التي ستنُقل على قناة بي لإن سبورتس 1، بتعليق المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، ستنطلق فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وكانت مباراة الذهاب انتهت لصالح الزمالك بثلاثة أهداف لهدف، وهي أيضًا نفس النتيجة التي حسم بها الزمالك لقب السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، والتي أقيمت منتصف فبراير الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.

Advertisements

ويسعي النادي الملكي بقيادة مدربه الفرنسي “باتريس كارتيرون” فى حسم اللقاء لصالحه، خاصة في ظل الغياب الجماهيري المتوقع للجماهير البيضاء بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وعلى الجانب الآخر، يسعى الفريق التونسي لحسم التأهل إلى نصف النهائي لتعويض الهزيمتين السابقتين مستغلا عاملي الارض والجمهور، رغم أن لجنة الانضباط بـ”كاف” قررت معاقبة الفريق بسبب أحداث مباراة الذهاب، استناداً على تقرير حكم اللقاء المغربي رضوان جيد.

وشملت العقوبات كلا من مدافع الترجي “خليل شمام” بالإيقاف 6 مباريات، وإيقاف “رؤوف بلغيث” 4 مباريات، كما قررت اللجنة إيقاف المدير الفني للفريق “معين الشعباني”، والمدرب العام “مجدي التراوي”، 4 مباريات لكل منهما، وتغريم الترجي 140 ألف دولار.