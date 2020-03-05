زيدان يستقر على بديل لـ "راموس" أمام مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن البرازيلى إيدير ميليتاو، مدافع ريال مدريد، هو الأقرب لتعويض غياب سيرجيو راموس، قائد الفريق، أمام مانشستر سيتي، بعد طرده في لقاء الذهاب.



ويحل ريال مدريد ضيفًا على مانشستر سيتي، يوم 17 مارس/آذار الجاري، بملعب الاتحاد، علمًا بأن الريال خسر في الذهاب بنتيجة 2-1 على ملعبه.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميليتاو سيشارك أساسيا أمام مانشستر سيتي، بجوار رافائيل فاران، لتعويض غياب راموس.



ويعتبر غياب راموس عن إياب دور الـ16 بمثابة تكرار لما حدث الموسم الماضي أمام أياكس أمستردام، عندما غاب عن لقاء الإياب، وخسر الريال بنتيجة 4-1.



وأوضح التقرير أن مهمة ميليتاو أمام السيتي ستكون في غاية الصعوبة، خاصة أن الريال مطالب بالفوز، من أجل التأهل للدور ربع النهائي.



وسيكون أمام المدافع البرازيلي، القادم من بورتو مقابل 50 مليون يورو، فرصة ذهبية لإظهار أنه جاهز للمشاركة في أي وقت.



ومن المتوقع أن يدفع زيدان بميليتاو خلال مباراتي ريال بيتيس وإيبار في الجولتين المقبلتين، من أجل تهيئته لمباراة مانشستر سيتي.



المصدر: موقع كورة