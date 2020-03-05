رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 5 مارس 2020: تحديد مدة غياب هازارد وصدمة للجماهير.. زيدان يقضي على أفضل ثنائية في الريال.. بشرى سارة للملكي قبل موقعة بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 5 مارس 2020: تحديد مدة غياب هازارد وصدمة للجماهير.. زيدان يقضي على أفضل ثنائية في الريال.. بشرى سارة للملكي قبل موقعة بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 5 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تصريح والد إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني لاقترابه من الملكي في الموسم المقبل. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة ريال بيتيس

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يستعد لمواجهة ريال بيتيس يوم الأحد المقبل على ملعب بينيتو فيامارين في مدينة أشبيلية وذلك ضمن منافسات مباريات الدوري الإسباني.

وأفاد موقع ديفنسا سنترال الإسباني بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق تلقى خيراً سارًا في إطار استعدادته لمواجهة الفريق الأندلسي بشأن نجم الفريق إيسكو.

وكشف الموقع الإسباني أن إيسكو قد أزال الشكوك حول غيابه عن المواجهة المقبلة لريال مدريد وذلك بعد مشاركته اليوم في المران الجماعي للملكي مع بقية زملائه.

وأوضح الموقع الإسباني أن ريال مدريد يدخل مواجهة ريال بيتيس وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري وذلك بعد تغلبه على برشلونة بهدفين نظيفين في كلاسيكو الأرض على ملعبه سانتياجو بيرنابيو.

وأكد الموقع الإسباني أن الملكي يخوض المباراة بمعنويات مرتفعة على أمل العودة بالثلاث نقاط ليستمر في موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن مران الريال شهد غياب ماركو أسينسيو الذي يواصل برنامجه العلاجي وإدين هازارد الذي سافر إلا دالاس من أجل الخضوع لعملية جراحية في موضع إصابته.

وذكر الموقع الإسباني أن إيسكو كان قد تدرب في المنشآت الداخلية للنادي مما جعل الشكوك تحوم حول مشاركته ضد ريال بيتيس لكنه بات متاحاً الآن لتشكيل زيدان.

- والد هالاند يكشف عن الدوري الأنسب له

صرح ألف إينج والد المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني أن الدوري الإسباني هو الأنسب والأفضل لنجله ليثير بذلك التكهنات حول رحيله للدوري الإسباني فب الموسم المقبل.

وتألق هالاند بشكل رائع في الموسم الحالي مع ريد بول سالزبورج النمساوي لينضم إلى صفوف بروسيا دورتموند في يناير الماضي ليواصل سجله التهديفي المميز.

وسبق لوالد هالاند الذي لعب لمانشستر سيتي أن أشار إلى سعادته بمسيرة نجله في ألمانيا مؤكدًا اهتمام عدد كبير من الأندية من أجل الحصول على خدماته.

وقال والد هالاند في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية:"سعيد جداً بما يفعله مع بروسيا دورتموند، أهم شيء بالنسبة لي هو استمرار تطوره بأفضل صورة ممكنة".

وأضاف:"فخور بمستواه سواء على الجانب التهديفي أو حتى صناعة الأهداف، فهو اللاعب الذي احتاجه دورتموند في هذا التوقيت لأنهم ينافسون على لقب الدوري الألماني ويحاولون تطوير نموهم الأوروبي".

واختتم والد هالاند تصريحاته قائلاً:"ارتبط بالانضمام لأكثر من 100 نادي ولكن الدوري الإسباني يناسب ابني ويتمتع بمجموعة مميزة من الفرق، ربما يلعب لأحدهم يوماً ما، سنرى ما سيحدث في المستقبل".

وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من المتوقع أن تثير هذه التصريحات اهتمام ريال مدريد نظراً لاهتمام الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الإسباني بضم النجم النرويجي لتدعيم خط هجومه تزامناً مع هبوط مستوى كريم بنزيما وفشل لوكا يوفيتش في إثبات قدراته وكذلك برشلونة الذي يبحث عن بديل مستقبلي للويس سواريز.

ونجح هالاند البالغ من العمر 19 عامًا في تسجيل 12 هدفاً في 9 مباريات خاضها مع بروسيا دورتموند في كل البطولات حتى الآن مقابل 29 في 27 مناسبة مع فريقه السابق سالزبورج.

- والد هالاند يلمح لرحيله إلى الدوري الإسباني

كشف ألف إنج والد النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند حقيقة تفضيل نجله الرحيل إلى ريال مدريد أم مانشستر يونايتد وذلك في حال رغبته في الرحيل عن النادي الألماني مستقبلاً.

وذكرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أن بروسيا دورتموند تعاقد مع هالاند من ريد بول سالزبورج النمساوي في شهر يناير الماضي ويقدم اللاعب آداء رائع للغاية، حيث سجل 12 هدفاً وصنع هدف آخر في 9 مباريات فقط خاضها حتى الآن في مختلف البطولات، منهم 5 مباريات شارك فيها كبديل في الشوط الثاني.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن هالاند يحظى باهتمام كبار أندية اوروبا على رأسها ريال مدريد ومانشستر يونايتد كما كشفت بعض المصادر أن برشلونة يراقب النجم النرويجي أيضاً ومن المتوقع أن يتم ربطه بالانتقال إلى أندية كبيرة أخرى في المرحلة المقبلة.

وقال والد هالاند في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميرور البريطانية عن مستقبل نجله خارج بوروسيا دورتموند:"لقد ارتبطنا بأكثر من 100 نادي لكن الدوري الإسباني جيد للغاية لإبني وهناك فرق رائعة تلعب به، لا نعرف أبداً إن كان سيلعب في إسبانيا، ما سيقع سيحدث في النهاية".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذه التصريحات القوية دليل على أن هالاند يفضل ريال مدريد على مانشستر يونايتد الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز تحديدًا وأن النجم النرويجي لديه معلومات عن النادي الملكي حصل عليها من مواطنه مارتن أوديجارد المعار إلى ريال سوسيداد.

- زيدان يقضي على ثنائية مودريتش وكروس في تشكيلة ريال مدريد

عرفت جماهير ريال مدريد ثنائية لوكا مودريتش وتوني كروس لاعبا وسط الملكي حيث نجحت هذه التوليفة في حصد العديد من الألقاب المحلية والأوروبية في الموسم الأخير.

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ومنذ عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى قيادة فريق ريال مدريد الإسباني، لم نعد نرى توني كروس ولوكا مودريتش في تشكيلة الميرنجي الأساسية.

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة "ماركا " الإسبانية، فإن لوكا مودريتش وتوني كروس ظهرا معاً في تشكيلة ريال مدريد مرة واحدة فقط في آخر 6 مباريات خاضها الفريق الملكي في كافة المسابقات.

ويأتي عدم ظهور مودريتش كثيراً هذا الموسم مع الفريق بسبب تألق الشاب فيدي فالفيردي الذي يعد أحد العناصر المهمة في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان خلال المباريات الأخيرة في كافة البطولات.

وفي سياق متصل خاض الدولي الكرواتي لوكا مودريتش هذا الموسم 29 مباراة مع فريق ريال مدريد الإسباني ، حيث سجل 5 أهداف وصنع 5، بينما لعب كروس 32 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 9، بينما لعب فالفيردي 31 مباراة وسجل هدفين وصنع 4.

- بعد إجراء العملية الجراحية.. ريال مدريد يحدد مدة غياب هازارد

أجرى النجم البلجيكي ولاعب فريق ريال مدريد الإسباني "إيدين هازارد" جراحة ناجحة في مدينة دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس في الكاحل.

وأشرف الطبيب "إيجوين كوري" على الجراحة، والتي أقيمت بمستشفى "كاريل" بمدينة دالاس.

وأصدر النادي الملكي بياناً اليوم حول حالة اللاعب نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، حيث قال: "خضع هازارد لعملية جراحية ناجحة اليوم بمدينة دالاس في الكاحل الأيمن، بواسطة الفريق الطبي بريال مدريد".

وأضاف: "سيظل هازارد تحت الملاحظة لفترة في المستشفى، قبل أن يبدأ برنامجه التأهيلي".

وأتم البيان: "ستتراوح مدة غياب هازارد من شهرين إلى ثلاثة أشهر".

وبذلك، قد يلتحق هازارد بالمباريات الختامية للدوري الإسباني خلال شهر مايو المقبل.

- آرسنال يصدم ريال مدريد

نفى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي عزمه القيام بضم نجم فريق ريال مدريد المعار لأرسنال داني سيبايوس بشكل نهائي.

وذكر أرتيتا في مقابلة صحفية اليوم الخميس، أنه لم يقم بالتحدث حول الأمر، حيث لم يتم حسم بقاء سيبايوس في أرسنال للموسم القادم، وتحويل الإعارة لبيع نهائي.

وإنضم سيبايوس للجانرز في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة عام.

وتعرض سيبايوس لإصابة قوية في نوفمبر الماضي بتمزق في أوتار الركبة، أثناء مباراة فريقه ضد فيتوريا جيمارايش البرتغالي في الدوري الأوروبي.

وإقتصرت مشاركات صاحب الـ23 عاماً على 12 مباراة فقط بجميع البطولات.

ولم تتغير وضعية سيبايوس بملعب الإمارات كثيراً، بعد رحيل المدرب السابق أوناي إيمري وتعيين فريدي ليونبيرج، ثم ميكيل أرتيتا.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية، قد أشارت في وقت سابق لرغبة سيبايوس في البقاء مع أرسنال وعدم العودة لريال مدريد.

وكان اللاعب على وشك مغادرة أرسنال في يناير الماضي، والإنضمام لفريق فالنسيا، إلا أن المفاوضات إنهارت في اللحظات الأخيرة.

كما ذكرت تقارير إسبانية، أن ناديه الأسبق ريال بيتيس يرغب في خدماته، بعد إنتهاء إعارته مع الجانرز.

- تقرير إسباني يصف نجم ريال مدريد بالغزال الأسمر

وصفت صحيفة ‏ماركا الاسبانية لاعب نادي ريال مدريد الشاب فينيسيوس بالغزال الأسمر ونصحت الجماهير بأنها تواصل تشجيع اللاعب الشاب ثم الاستمتاع به فقط. تقرير صحيفة ماركا عن الغزال الأسمر فينيسيوس:

قالت الصحيفة الإسبانية :"عند مشاهدة فينيسيوس يلعب لا أحد يستطيع التوقف عن التفكير في فينيسيوس دي مورايس وبوسا نوفا نوع من أنواع الموسيقى البرازيلية وفينيسيوس دي مورايس اعظم مُلحنيها هذا الحب بين موسيقى الجاز والسامبا الذي يمنحه حرية العزف على أي شاطئ واسع في البرازيل، فينيسيوس هو البرازيل النقية في عروق الدوري، عندما اشاهد فينيسيوس اعلم أن العدالة ضربت مثل موجة كوباكابانا في عيون غير مؤمنة أولئك الذين يعانون من عدم الاحترام الوحشي سخروا منه، لكن ماذا بعد مدريد بدون فينيسيوس كان ليخسر أمام برشلونة".

وأضافت ماركا :"سرعة فينيسيوس ومراوغته هي الكماليات في هذا البلاط والهيكل لكرة القدم، هناك عدد قليل جدًا من اللاعبين القادرين على كسر الدفاعات، فينيسيوس احدهم، هو يستطيع كسر الهدوء ايضًا، ‏الكلاسيكو لا يموت أبدا، يتم لعبه قبل المباراة بوقت طويل، ويستمر أكثر من ذلك، يستمر حتى يغرق النصر المُتعالي في مياه الهزيمة أو أن تغمر الهزيمة القاسية النصر بين يديها، الكلاسيكو هو تاج من الغيوم يقع على جبهة المنتصر، والهزيمة هي إبرة من النار والفلفل تلتصق في عروق الخاسر ‏فإن الخاسر لا يزيل الكرب من داخله حتى يصل كلاسيكو آخر من اجل الأنتقام، لا يستطيع النوم بشكل سليم دون غضبه ،نأمل أن يساعدنا مدريد لمشاهدة كلاسيكو أوروبي في مانشستر امام السيتي، يبدو وانه مستحيل لكن ليس كذلك هو فقط نهائي أوروبي صعب جدًا، صعب وليس مستحيل".

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة :" البعض ليسوا عادلين مع زيدان، إنهم يتهمونه بالقرارات الخاطئة ويتناسون قراراته الصحيحة، ينسبون هزيمة فريقه له وفوزه للآخر، إذا كان فينيسيوس يلعب بشكل جيد فإنهم يقولون بفضل فينيسيوس عندما يلعب مدريد مباراة جيدة يعتبرونها هزيمة لزيدان ايضًا، يريدون أن يصبح هدف ماريانو فشل لزيدان لأنه يجلسه على الدكة، يجب عليهم معرفة ان المدرب لا يضع شخص ما هناك لأنه لا يحبه، هذه هي كرة القدم الآن، إنها انتقادات غير عادلة لزيدان، فقط القليلون من يعرفون كيفية ربط الأمور ببعضها وكيفية إدارة 25 لاعبا، زيدان من هؤلاء القليلون جدا".