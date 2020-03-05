رياضة | أخبار برشلونة اليوم الخميس 5 مارس 2020: بارتوميو يحسم الصفقة الكبرى من أجل ميسي.. ييمار يقول كلمته الأخيرة بشأن عرض البرسا.. حسم مصير كوتينيو من العودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم الخميس 5 مارس 2020: بارتوميو يحسم الصفقة الكبرى من أجل ميسي.. ييمار يقول كلمته الأخيرة بشأن عرض البرسا.. حسم مصير كوتينيو من العودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس 5 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع خسارة البارسا من ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في الدوري الإسباني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس الموافق 5 - 3 - 2020 :-

- من أجل إرضاء ميسي.. بارتوميو يتحرك لحسم صفقة "الساحر"

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جوسيب بارتوميو يستهدف التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك لمحاولة تهدئة ثورة جماهير وغرفة ملابس الفريق الكتالوني ضده، وشهدت الفترة الأخيرة توتر العلاقة بين جوسيب بارتوميو مع غرفة ملابس وجماهير البرسا بعدما ترددت معلومات عن تعاقد رئيس النادي مع شركة لتشويه رموز ونجوم الفريق الكبار مما دفع الجمهور لمطالبته بالاستقالة والرحيل عن رئاسة النادي.

- ليس راكيتيتش.. يوفنتوس ينصب شباكه حول "أخطبوط" برشلونة

حسبما أفادت شبكة "ESPN" أن نادي يوفنتوس يخطط للحصول على خدمات الحارس العملاق تير شتيجن حارس مرمي فريق برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم مركز حراسة المرمي بالفريق في الموسم الجديد، ويأتي اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع "تير شتيجن" لتعويض رحيل الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون، والذي ينتهي تعاقده مع اليوفي في نهاية الموسم الجاري.

- مفاجأة.. نيمار يحسم موقفه بشأن العودة لصفوف برشلونة

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قالت صحيفة ماركا الإسبانية:" النجم الدولي البرازيلي️ نيمار لا يزال يريد العودة إلى ملعب كامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وفقا لحاشيته، وادارة البارسا وضعت اسم اللاعب بالفعل على الطاولة لتعزيزات الموسم المقبل"، وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:" رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارثوميو يعتبر ان عودة النجم الدولي البرازيلي نيمار ستكون علاج مثالي لإزمة النادي، بحيث يرضي غرفة الملابس وخاصة النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، وارضاء الجماهير بإعادة لم شمل الثلاثي الهجومي نيمار و ميسي و سواريز".

- بعد فشل التعاقد معه.. برشلونة يخشى الانتقام من مهاجم ريال سوسيداد

أشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إلى أن ويليان خوسيه مهاجم ريال سوسيداد من تعزيز إلى تهديد في ملعب كامب نو خلال الفترة الأخيرة، وكان اللاعب البرازيلي الناشط في سوسيداد مطلبا لإدارة البلاوجرانا لتعزيز الفريق بدلا من ديمبيلي المصاب، والآن هو تهديد كبير لفريق سيتين في كامب نو يوم السبت بالليجا.

- مدافع نابولي يصدم جاتوزو قبل مواجهة برشلونة

وفقا لتقارير إيطالية حسب "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن كوليبالي يرفض المشاركة ضد برشلونة والمجازفة بعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، ويخشى المدافع السنغالي التسرع في العودة خلال مباراة كبيرة مثل برشلونة وتجدد الإصابة مرة أخرى يجعله يغيب فترة أكبر عن الملاعب.

- قرار نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل كوتينهو

وفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة "سبورت"، فإن البارسا لا يزال واثق من أن بايرن ميونيخ سوف يفعل خيار شراء كوتينهو في الصيف، ولكن في حال عدم تفعيل خيار شراء اللاعب من البافاري، فإن البارسا سوف يعمل على وضع كوتينهو في إحدى عمليات التعاقد في الصيف المقبل، وأن اللاعب لن يكون ضمن صفوف الفريق في الموسم القادم.