رياضة | مفاجأة سارة لجماهير برشلونة بشأن تير شتيجن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة لجماهير برشلونة بشأن تير شتيجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية، مفاجأة سارة إلى جماهير نادي برشلونة الإسباني بشأن الدولي الألماني تير شتيجن، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وذكرت التقارير، أن برشلونة ينوي تقديم عرض مالي ضخم لمارك أندريه تير شتيجن، حارس الفريق، لقطع الطريق على الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية في ديسمبر الماضي، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي، وضعا الحارس الألماني في أولوياتهما، من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل.

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وأشارت شبكة "ESPN" الأمريكية، إلى أن شتيجن سيحصل على عقد جديد مع الفريق مرتفع ماديًا، قبل نهاية العام، مكافئة له على العروض المبهرة التي يقدمها مع الفريق هذا الموسم.

وتم تداول بعض الأنباء، أن جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، يرغب في توقيع صفقات جديدة مع تيرشتيجن وميسي قبل الانتخابات المقبلة عام 2021، كما ذكرت الشبكة الأمريكية أن برشلونة يستعد لصيف حافل بالتعاقدات من أجل تدعيم الفريق.

وجدير بالذكر، أن "شتيجن" صاحب الـ27 عامًا، والذي انضم لبرشلونة قادمًا من بروسيا مونشنجلادباخ الألماني في عام 2014، أصبح لاعبًا رئيسيًا في كامب نو، ولا يزال أمامه عامين في تعاقده مع النادي الكتالوني، في الوقت الذي يعتزم فيه عملاق الليجا الإبقاء على اللاعب داخل صفوف الفريق بشدة.