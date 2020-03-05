رياضة | تقارير.. قاتل برشلونة ونجم الوسط على رأس الراحلين عن ليفربول في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. قاتل برشلونة ونجم الوسط على رأس الراحلين عن ليفربول في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطمح فريق ليفربول الإنجليزي في تدعيم الفريق بصفقات قوية، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل الفريق في دوامة من النتائج السلبية في الفترة الحالية، التي شهدت 3 هزائم من أصل آخر 4 مواجهات للفريق الإنجليزي بكافة البطولات.

ونشرت شبكة "ليفربول إيكو" تقريراً اليوم الخميس، يشير إلى أن إدارة الفريق يجب أن تتمتع "بالقسوة" في سوق الإنتقالات، في إشارة لإمكانية التضحية ببعض النجوم في الصيف.

ويبرز إسم البلجيكي ديفوك أوريجي على رأس تلك القائمة المرشحة لمغادرة الفريق، رغم لعبه دوراً مؤثراً في مباريات الفريق خلال الموسم الماضي.

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ولا تنسى جماهير الريدز مباراة "الريمونتادا" الشهيرة ضد برشلونة، والتي سجل فيها أوريجي هدفين من أهداف فريقه الأربعة على ملعب أنفيلد، أحدها كان هدف إقصاء النادي الكتالوني من نصف النهائي، كما سجل الهدف الثاني في شباك توتنهام في نهائي دوري الأبطال والذي أمن فوز فريقه باللقب.

ويأتي ثاني الأسماء، لاعب الوسط المخضرم آدم لالانا، والذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، ويبدو قريباً من ليستر سيتي.

أما ثالث الأسماء فهو المدافع الكرواتي ديان لوفرين، الذي ترغب عدة أندية إيطالية في خدماته.

من جهة أخرى، يسعى ليفربول لضم الثنائي تيمو فيرنر مهاجم لايبزج، وجادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند لتدعيم الفريق في الموسم المقبل.

وبدأت هزائم ليفربول أمام أتليتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مروراً بهزيمة واتفورد في الدوري الإنجليزي بثلاثية، وختاماً بمغادرة كأس الإتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي مساء الثلاثاء الماضي.