رياضة | جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الخميس الموافق 5-3-2020، أولى لقاءات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وقد اليوم مباراتين، الأولي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف بين الاتحاد والحزم ليبقى الفريقين في نفس مراكزهما، والثانية بفوز الشباب برباعية نظيفة أمام العدالة، ليصعد الليوث مركزين.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

1- الهلال برصيد 47 نقطة

2- النصر برصيد 42 نقطة

3- الأهلي برصيد34 نقطة

4- الوحدة برصيد 33 نقطة

5- الفيصلي برصيد 31 نقطة

6- الشباب برصيد 31 نقطة

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7-الرائد برصيد 31 نقطة

8- التعاون برصيد 29 نقطة

9- الفيحاء برصيد 27 نقطة

10-الاتفاق برصيد 26 نقطة

11- أبها برصيد 24 نقطة

12-الاتحاد برصيد 23 نقطة

13- الحزم برصيد 23 نقطة

14- الفتح برصيد 18 نقطة

15- ضمك برصيد 17 نقطة

16- العدالة برصيد 14 نقطة