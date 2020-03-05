رياضة | وزير الشباب والرياضة يفتتح النادي الجديد بمدينة ٦ أكتوبر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يفتتح النادي الجديد بمدينة ٦ أكتوبر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم بافتتاح النادى الجديد بمدينة السادس من أكتوبر بعد تجهيزه والانتهاء من الاعمال به، ورافقه خلال الافتتاح كل من المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، الدكتور السيد القصير وزير الزراعة ويضم نادى النادى العديد من المنشأت 14 ملعبا منها 4 خماسى، و4 ملاعب متعدد و6 للألعاب القتالية المختلفة، وصالة جمباز وللاسكواش، ومجمع حمامات سباحة منهم حمام أوليمبى، ومنطقة للخدمات تضم احد فروع البنوك و 20 م.

اشتمل حفل الافتتاح التجريبي للنادى علي مجموعة من الفقرات الغنائية بالإضافة الي جولة داخل النادى لاستعراض منشآته المختلفة والتي تضمنت مبني الاسكواش والمبني الصحي والاجتماعي وصالة الجمباز وحمام السباحة.