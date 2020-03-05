رياضة | كورونا يهدد مباراة ألمانيا وإيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورونا يهدد مباراة ألمانيا وإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن مباراة ألمانيا وإيطاليا الودية مهددة بالإلغاء، بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وكشف عمدة مدينة نوربيرج الألمانية، أن هناك إتجاه بإلغاء المباراة الودية، والمقرر إقامتها يوم 31 مارس الحالي في مدينة نورنبيرج.

ووفقاً لصحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن المسئولين في ألمانيا تننابهم الكثير من المخاوف حول إقامة المباراة ضد إيطاليا، والتي تفشى خلالها الوباء في أكثر من مقاطعة.

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وسيخوض منتخب إيطاليا ودية أخرى في ملعب ويمبلي ضد المنتخب الإنجليزي يوم 27 الجاري.

وتتواجد أكثر من 3500 حالة مصابة بالمرض في إيطاليا، ووصل معدل الوفيات جراء المرض لأكثر من 140 حالة حتى الآن.

وكان إتحاد الكرة الإيطالي قد أوصى بإقامة جميع مباريات كرة القدم في إيطاليا دون جماهير حتى شهر أبريل المقبل.