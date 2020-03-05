رياضة | آل الشيخ ينفي اتصال "الخطيب" به للتراجع عن استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آل الشيخ ينفي اتصال "الخطيب" به للتراجع عن استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية على الأنباء المتداولة بخصوص إجراء محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اتصالًا هاتفيًا به للتراجع عن استقالته من الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء.

ونشر "آل الشيخ" صورة للخبر المتداول حول تفاصيل استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي منذ عدة أيام وأنها جاءت بسبب سوء تفاهم لدي المستشار واتصال "الخطيب" به للتراجع عن الاستقالة وعلق عليه قائلا: " هذا الخبر يتم تسريبه الآن وتداوله ووصلني ... الخبر هذا عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً ... منذ أن تقدمت باستقالتي لم أرد أو أجاوب على أي اتصال".

وأضاف: "مثلما قلت لكم لكل حادث حديث في الوقت المناسب ... وإذا لم تقبل استقالتي فسوف أجمّد الرئاسة الشرفية إلى الانتخابات القادمة ... حفظ الله النادي الأهلي وجمهوره الغالي ووفقه في القادم ... وحفظ الله مصر وشعبها الكريم ... محبكم ... ادعولي".

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أسباب استقالة "آل الشيخ" من الرئاسة الشرفية للأهلي

وكان تركي آل الشيخ أعلن تقديم استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي منذ أيام عبر حسابه على "فيسبوك" قائلا: "قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير.. مشجعاً ومحباً.. حفظ الله مصر وشعبها الطيب.. ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وكشف آل الشيخ في وقت سابق أسباب استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي قائلا: "وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الأسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة... تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها... أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو أمريكا الجنوبية".