رياضة | قرار جديد من إدارة دورتموند بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جديد من إدارة دورتموند بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي دورتموند الألماني، وبسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، السفر إلى باريس اليوم الخميس، بعيداً عن الرعاة وممثلي الإعلام كإجراء احترازي للقاء فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في مباراتهما ضمن مسابقة أبطال أوروبا.

وأكد النادي اليوم الخميس أن "الفريق سينتقل إلى العاصمة الفرنسية ضمن دائرة مصغرة من الأفراد".

وكان الفريق فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 1-2 تحت قيادة مدربه السابق توماس توخيل.

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وكان النادي أعلن خلال هذا الأسبوع أن اللاعبين والمدرب لن يسمحوا مؤقتاً بالتقاط صور السيلفي وبالتوقيعات للمعجبين.

وأضاف النادي أنه فضلاً عن ذلك فلن تكون هناك أنشطة تدريبية علنية "حتى ينحسر الفيروس بصورة إجمالية".

وأوضح النادي أن "هذا سيغلق الباب أمام فيروس "كوفيد 19" حتى لا يدخل إلى كابينة الفريق".