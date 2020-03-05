رياضة | محمد الصباحي لـ "الخليج 365 الرياضي": التاريخ سيذكر إنى أول حكم "VAR" فى مصر.. والأخطاء ستكون قليلة ولكن لن تنتهي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد الصباحي لـ "الخليج 365 الرياضي": التاريخ سيذكر إنى أول حكم "VAR" فى مصر.. والأخطاء ستكون قليلة ولكن لن تنتهي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طبق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى اليوم، الخميس، تقنية حكم الفيديو "VAR" لأول مرة فى تاريخ الكرة المصرية، خلال مباراة طلائع الجيش وإنبي والتى أقيمت على ملعب جهاز الرياضة وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتكون الطاقم من: محمد معروف كحكم ساحة ويعاونه كل من يوسف بساطي وشريف عبدالله كمساعد أو وثان ومعهم سيد شعبان كحكم رابع.

بينما سيتولى محمد صباحي حكم VAR ويعاونه مصطفي مدحت كمساعد، لذلك توجه " الخليج 365 الرياضي" للحديث مع الصباجي والذى كان أول حكم مصري للتقنية الجديدة.

Advertisements

وقال محمد الصباحي لـ "الخليج 365 الرياضي" :" الحمدلله سعيد وفخور إني أول حكم VAR فى تاريخ الكرة المصرية والتاريخ سيذكرني، ولكنى أود أن أقول أن ذلك إنجاز للكرة المصرية ولكل جيلي".

وأضاف :" كنا نسعي اليوم أن نظهر بشكل مشرف للكرة المصرية ودائمًا ما تكون البدايات فارقة وذات أهمية، نحن كحكام خلال الشهر ونصف الماضي كنا لا نذهب لمنازلنا كنا نتدرب وكورسات مكثفة من أجل التعلم أكثر والحصول على الرخص التى تؤهلنا لذلك ".

وعن الأخطاء التى يستطيع فيها أن يُجبر حكم الساحة على الأخذ برأي ال VAR، قال الصباحي :" هناك 4 أخطاء لابد أن الحكم يعود ل VAR وهما الهدف والطرد وركلة الجزاء والهوية، والأخيرة هى أن يُعطى الحكم إنذار كمثال للامر رقم 7 ولاعب أخر هو من قام بالخطأ وليس الأول وهنا يستوجب على الحكم العودة للتقنية".

وتابع :" الـ VAR لن ينهي الأخطاء بكل تأكيد ولكن سيكون فارق بشكل كبير خلال المباريات ولن يكون هناك الأخطاء الفاجة التى كانت تحدث من قبل وسيقلل من الأخطاء بشكل كبير ".