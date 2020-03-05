شكرا لقرائتكم خبر عن العين يُحول تأخره الى فوز أمام الفجيرة والان مع التفاصيل

الخميس 5 مارس 2020 حول فريق العين تأخره بهدف الى فوز 2-1 أمام ضيفه الفجيرة، اليوم الخميس 5-3-2020، على ملعب هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الـ18 فى دوري الخليج العربي الإماراتي (الدوري الإماراتي)، مواصلا اللحاق بمتصدر المسابقة شباب الأهلي دبي.

بهذا الفوز رفع العين رصيده الى النقطة 37 فى المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المتصدر شباب الأهلي دبي الذي سيواجه النصر غدا، بينما تجمد رصيد الفجيرة عند النقطة 12 فى المركز الأخير من الترتيب.

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