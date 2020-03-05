انت الان تتابع نجم برشلونة يدخل قائمة اهتمامات يوفنتوس! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اسم الحارس الألماني مطروح بقوة على طاولة فريق يوفنتوس الإيطالي.

كشف تقرير صحفي أن فريق يوفنتوس الإيطالي مهتم جداً بالحصول على خدمات واحد من الأعمدة الرئيسية في فريق برشلونة. ويُتوقع ألاّ تكون مهمة يوفنتوس مفروشة بالورود لضم واحد من أحسن حراس المرمى في العالم.

حالياً، يُعد تير ستيغن من بين أحسن الحراس في العالم، فمنذ سنوات يحافظ حارس مرمى برشلونة على مستواه الرائع فوق المستطيل الأخضر، ويُساعد النادي الكتالوني على الفوز بعدة ألقاب في عالم الساحرة المستديرة.

ويبدو أن تألق الحارس الألماني قد جذب اهتمام عدة أندية أوروبية عملاقة، تُعاني نوعاً من أزمة في مركز حراسة المرمى، والتي كلفتها الخسارة في أكثر من مرة وأثرت بشكل كبير على حظوظها في الفوز بألقاب مهمة.

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وفي هذا الصدد، ذكرت قناة "ESPN" الرياضية أن فريق يوفنتوس الإيطالي، مهتم بالحصول على خدمات حارس برشلونة الأول تير ستيغن، وأضافت أن "البيانكونيري" يرى في الحارس الألماني أفضل خيار، لتعويض رحيل الحارس الإيطالي العملاق بوفون. يشار إلى أن عقد بوفون مع يوفنتوس يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

وتابع نفس المصدر أن مهمة "السيدة العجوز" في التعاقد مع تير ستيغن لن تكون بالأمر الهين، لاسيما وأن الحارس الألماني من ركائز "البلوغرانا" في السنوات الأخيرة، وأضاف أن برشلونة يتحتم عليه إقناع الحارس بمواصلة رحلته مع الفريق.

يشار إلى أن تير ستيغن (27 عاماً)، انتقل إلى برشلونة سنة 2014 قادماً من فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.ويرتبط الحارس الألماني مع برشلونة بعقد يمتد حتى صيف 2022، وتبلغ القيمة السوقية لتير ستيغن حالياً تقريباً 90 مليون يورو، وفق ما أورد موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.