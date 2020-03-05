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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ديربي كاونتي في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
أعلن أولي سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه، ديربى كاونتي، بعد قليل، ضمن منافسات دور الستة عشر من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2019-2020.
تشكيل مانشستر يونايتد وجاء التشكيل كالتالي :-
” روميرو – دالوت – ليندلوف – بايلي – شاو – فريد – مكتوميناي – ماتا – فيرنانديز – لينجارد – إيجالو “. ومن المقرر أن تقام المباراة علي ملعب برايد بارك ستاديوم، في العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت 2.
وصعد الشياطين الحمر لدور الستة عشر بعد تغلبه على ترانمير روفرز بسداسية نظيفة، فيما تأهل ديربي كاونتي بعد الفوز علي نورثامبتون تاون بنتيجة 4/2.
ويبحث مانشستر يونايتد عن تحقيق الفوز والعبور لدور الثمانية، للمنافسة علي اللقب، خاصة بعد ابتعاده عن المنافسة علي لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
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