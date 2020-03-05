أهداف مباراة الاتحاد والحزم فى الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

تعادل اتحاد جدة 1 / 1 مع مضيفه الحزم، مساء اليوم الخميس 5-3-2020، في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).



وظل الحزم في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة، متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة على الاتحاد، صاحب المركز الثالث عشر، المتساوي معه في نفس الرصيد.

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وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، بادر الاتحاد بالتسجيل عبر لاعبه الإيفواري ويلفرد بوني في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، فيما أدرك الحزم التعادل في الدقيقة 90 عن طريق محترفه البرازيلي “فاجنر أليماو”.

وأهدر الحزم فرصة اقتناص النقاط الثلاث في الوقت القاتل، بعدما أضاع لاعبه إدريس فتوحي ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليحصل على فريق على نقطة التعادل.