شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيونى: التعادل أمام فريق مثل إنبى ومدرب زى طولان مقبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش سعادته بالتعادل مع انبي اليوم سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري.

وقال بسيوني في تصريحات لقناة اون تايم سبورت ان التعادل مع فريق كبير مثل انبي وجهاز فني محترم بقيادة حلمي طولان أمر مقبول نسبيا وان كانت الرغبة في الفوز لدي فريق طلائع الجيش كانت أكبر نظرا لوضع الفريق في جدول الدوري.

وأضاف المدير الفني لفريق طلائع الجيش : حلمي طولان استاذي واحفظ طريقة تفكيره وقمت بتحفيظها للاعبين خلال الفترة الماضية ، والتعادل معه أمر إيجابي علي المستوي الشخصي ، مؤكدا انه سيبدأ الاستعداد من الغد لمباراة الفريق المقبلة امام المقاولون العرب.

كانت مباراة طلائع الجيش وإنبي قد انتهت بالتعادل السلبي في افتتاح مباريات الدور الثاني للدوري المصري، ليرتفع رصيد فريق طلائع الجيش للنقطة 16 محتلاً بهم المركز الـ14لجدول الدوري ، بينما يرتفع رصيد إنبي للنقطة 25 في المركز الـ6 لجدول الدوري.

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جاءت المباراة في مجملها هادئة بين الفريقين ولم يصل أي منهما لمرمى الأخر في هجمات خطيرة تذكر طوال الشوطين وانحصر اللعب في وسط الملعب دون أي خطورة أو هجمات من قبل لاعبى الفريقين، ليرتضي الفريقين التعادل السلبي ، في الظهور الأول لتقنية حكم الفيديو var في اللقاء المقام بإستاد جهاز الرياضة العسكري حيث تواجد الحكم الدولي محمد الصباحي في سيارة الـvar و مصطفي مدحت حكم مساعد var، بينما يدير المباراة محمد معروف حكم ساحة.

ولم يتم اللجوء إلى حكم الـvar في مباراة الطلائع و أنبي وعدم ظهور أي لقطات تحتاج لتدخل تقنية الفيديو ، في لقاء لم يشهد أي قرارات مثيرة من قبل لاعبي الفريقين.