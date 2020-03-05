فوز الأهلى والزمالك وطلائع الجيش فى دورى اليد

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جدة - عمرو شويل أقيمت على مدار اليوم الخميس ، مواجهات قوية في إطار الجولة الخامسة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2019 / 2020 ، و شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الأهلى على سبورتنج بنتيجة 30/ 22، وطلائع الجيش على هليوبوليس بنتيجة 43/26 ، والزمالك على البنك الأهلى بنتيجة 27/30 ، تعادل سموحة مع الأوليمبى بنتيجة 21/21 .

أما الجولة السادسة فتقام يوم 12 مارس بين كلا من ، الأهلى مع طلائع الجيش و الزمالك مع سبورتنج و الأوليمبى مع هليوبوليس و سموحة مع البنك الأهلى .

كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تأجيل لقاءات الجولة الأخيرة بدورى المحترفين لتقام يوم 25 مارس الجارى بدلا من يوم 19، والتي تشهد لقاء القمة بين الأهلى والزمالك .

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ومن جانبه كشف عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات ، أن تأجيل مباريات هذه الجولة إلى يوم 25 من أجل تجمع المنتخب و فقا لخطة الإعداد إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وتشهد الجولة الأخيرة لقاءات قوية بخلاف مباراة الأهلى والزمالك ، بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى و سبورتنج مع سموحة و هليوبوليس مع البنك الأهلى .

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.