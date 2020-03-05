شكرا لقرائتكم المقاصة يواجه شيكو المنصورة وديا استعدادا لمواجهة المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مباراة ودية مساء غد الجمعة أمام فريق شيكو المنصورة (أحد فرق الدرجة الثانية)، وذلك على هامش معسكر الفريق المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية.

ويسعى الجهاز الفني للمقاصة بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، لإستغلال ودية الغد لرفع معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبين، وإستعادة حساسية المباريات بشكل تدريجي، استعدادا للدور الثاني للدوري بعد فترة التوقف الاخيرة.

وكان فريق المقاصة قد انتظم بمعسكره المغلق بالإسماعيلية أمس الأربعاء،في إطار الاستعداد لمواجهة أسوان، المقرر إقامتها في الخامسة مساء الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثامنة عشرة للدوري.

غادر فريق الكرة بنادى مصر المقاصة القاهرة أمس إلى مدينة الإسماعيلية، للدخول فى معسكر مغلق لمدة أسبوع، استعدادا لمواجهة أسوان المقرر إقامتها فى الخامسة مساء يوم 12 مارس الجارى باستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ18 للدورى.

وضم إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة 30 لاعبا للمعسكر، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأول على هامش المعسكر في تمام الخامسة مساء اليوم.

ويسعي الجهاز الفني للمقاصة خلال المعسكر إلى رفع المعدلات البدنية والفنية للوصول بجميع اللاعبين إلى أعلى مستوى من الجاهزية والتركيز.

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ويبحث الجهاز الفني إقامة مباراة ودية أو أكثر على هامش المعسكر، استعدادا للدور الثاني للدوري.

واكد وليد هويدي مدير الكرة ان الجهاز الفني حرص علي اصطحاب جميع اللاعبين للمعسكر بما فيهم الصاعدون والعائدون من الاصابة لتجهيز الجميع للمرحلة المقبلة ، وتجهيز اكثر من لاعب في كل مركز مع بداية الدور الثاني للدورى.

من ناحية اخري طلب إيهاب جلال، المدير الفنى الجديد لفريق مصر للمقاصة، من جهازه المعاون تجهيز ملف كامل عن كل لاعب بالفريق وحالته الفنية والطبية والبدنية، تمهيدا لوضع برنامج تأهيل خاص لكل لاعب لرفع مستوى الفريق.

كما حرص جلال على دراسة مباريات الفريق الأخيرة فى الدورى بالفيديو والوقوف على نقاط الضعف فى الفريق أملا فى تصحيح المسار وأنقاذ الفريق من الهبوط .

عقد محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادى مصر المقاصة جلسة مع الجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة بقيادة إيهاب جلال المدير الفنى، وبحضور لاعبى الفريق.

وأكد عبد السلام أن مجلس الإدارة لديه ثقة كاملة فى المدرب إيهاب جلال والجهاز الفنى الجديد للفريق، لاستعادة الانتصارات لوجود تفاهم وارتياح كبير بين المدرب واللاعبين، مشددا على أن جلال يعد من المدربين الكبار على الساحة المحلية، وله نجاحات كبيرة سابقة مع الفريق ستكون قاعدة الارتكاز لإعادة الفريق لمكانته وسط الكبار.