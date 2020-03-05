شكرا لقرائتكم كارتيرون: إيقاف الشعبانى لن يؤثر على أداء الترجى أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك ، ان الفريق حضر الي تونس لمواجهة الترجي غدا بنفس الحماس الذي خاض به لقاء الذهاب بجانب احترام الخصم ، حيث يسعى الجميع لنتيجة جيدة الهدف منها التأهل للدور المقبل.

وأضاف كارتيرون - في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي -أن العقوبات التي وقعها الاتحاد الافريقي على بطل تونس لن تقلل من قوة الفريق لانه يمتلك لاعبين مميزين وكذلك لاعبون عائدون من الإيقاف مشددا على أن الزمالك سيواجه المنافس بنفس القوة ولن ينظر إلى تلك الايقافات.

كما أشار كارتيرون إلى أننا حاليا في عالم متطور لكرة القدم بما يعني ان ايقاف معين الشعباني المدير الفني للترجي لن يؤثر من ناحية التعليمات للاعبيه.. كما أنه لن يقلل من شراسة الترجي بطل النسختين الماضيتين وقوته.. موضحا أنه من الممكن ان يؤثر على تحفيزه للاعبين.

وأوضح مدرب الزمالك أن الترجي يضم لاعبين كبارا .. مشددا على احترامه لمعين الشعباني مدرب الترجي.

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وعن ظروف مباراة الزمالك غدا واختلافها عن مواجهة الأهلي والترجي الأخيرة بنهائي البطولة العام قبل الماضي، شدد كاريترون على أنها كانت مباراة نهائى وكان هناك ضغط على لاعبي الأهلي ولكن الوضع مختلف مع الزمالك لأن الضغط أكثر على الترجي ونحن نحتاج لعمل أداء أفضل من لقاء الذهاب.

واختتم كارتيرون حديثه قائلا إن الفريق الأكثر هدوءا هو الذي سيحسم اللقاء والتأهل غدا.. موضحا أن لاعبي الزمالك متحمسون للعب أمام جمهور وهي لحظة جميلة لهم أن يلعبوا في هذه الأجواء.

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بمعاينة ملعب رادس الرئيسي الذي يحتضن مواجهة الزمالك والترجي التونسي غدا الجمعة، وذلك قبل انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

ويواجه الزمالك، الترجي في التاسعة مساء غدٍ على ملعب رادس في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعدما كان قد حسم مواجهة الذهاب في القاهرة 3-1.