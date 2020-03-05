شكرا لقرائتكم الغندور: محمد إبراهيم كلامه أكثر من موهبته وفعل المستحيل للرحيل عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق والمقاصة الحالي حديثه واعتراضاته أكثر من موهبته لافتا إلى أن اللاعب فعل المستحيل للرحيل عن الفريق الأبيض.

استعجب الغندور خلال تقديمه لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة المحور من استضاف محمد إبراهيم في وسائل الإعلام قبل أيام قليلة من مواجهة الزمالك والترجى التونسى في إياب ربه نهائي دورى أبطال أفريقيا.

أكد الغندور أن جمهور الزمالك لأول مرة لم يكن حزينا على رحيل محمد إبراهيم عن الزمالك لافتا إلى أن اللاعب فضل البرتغال عن النادى الأبيض.