شكرا لقرائتكم جمال الغندور يحتفل بتطبيق تقنية الـvar في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تواجد الغندور برققة ياسر عبد الرءوف و تامر دري عضوي لجنة الحكام بالإضافة إلى طاقم حكم مباراة انبي و الطلائع التى انتهت بالتعادل السلبي واحتفلو بإلتقاط صور تذكارية.

عقد الاتحاد المصرى لكرة القدم مؤتمراً صحفياً بالمقر الرئيسى للاتحاد، بحضور عمرو الجناينى رئيس الاتحاد وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي، لإعلان بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR فى الملاعب المصرية، والتى تنطلق اليوم فى مباراة طلائع الجيش وإنبى المقرر لها الخامسة مساءً باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مواجهات الأسبوع التاسع عشر للمسابقة فى افتتاح الدور الثانى بالدورى.

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محمد الصباحى أول حكم var فى تاريخ مصر

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة طاقم حكام مباراة اليوم بين طلائع الجيش وإنبى، ويضم كلاً من محمد معروف حكم ساحة، يوسف البساطى وشريف عبد الله مساعدان، وسيد شعبان حكم رابع، ومحمد الصباحى حكم فيديو ومصطفى مدحت مساعد حكم فيديو.

ويدخل الحكم محمد الصباحى تاريخ الكرة المصرية، إذ سيصبح أول حكم فيديو فى الدورى الممتاز خلال مباراة الغد بين طلائع الجيش وانبى.