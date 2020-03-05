شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد شيكابالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل لاعبو الزمالك وبعثة الفريق الأبيض بعيد ميلاد محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق علي هامش مران الفريق الأخير الذي انطلق في ملعب رادس بتونس بالاحماء في جزء صغير من الملعب وسط حواجز بلاستيكية تحت إشراف أمير عبد العزبز المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق.

وقاد عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات قوية لحراس الزمالك الأربعة المتواجدين مع البعثة في تونس ، خلال مران اليوم وذلك رغم إصابته في عضله السمانة.

من ناحية أخرى شدد محمد عبد السلام مدافع فريق الكرة الأول بالزمالك ، على ان الحضور الجماهيري المنتظر من جانب مشجعي الترجي لن يؤثر علي لاعبي الزمالك في مباراة الغد ، امام الترجي في إياب دور الـ 8 بدوري ابطال افريقيا .

وأضاف عبدالسلام - في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي - أن هدف الزمالك هو التأهل واعدا جماهير الزمالك بالتأهل لنصف النهائي الإفريقي والفوز بالبطولة.

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كما أشار مدافع الزمالك إلى أن كل مباراة لها ظروفها ولاعبو الزمالك استعدوا تماما لمواجهة الترجي.. موضحا أن الترجي لا يعتمد على لاعب معين حتى لو تم إيقاف لاعبين منه، واختتم عبدالسلام حديثه قائلا إنه يتمنى تقديم مباراة طيبة غدا والتأهل للدور المقبل.

فيما أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك ، ان الفريق حضر الي تونس لمواجهة الترجي غدا بنفس الحماس الذي خاض به لقاء الذهاب بجانب احترام الخصم ، حيث يسعى الجميع لنتيجة جيدة الهدف منها التأهل للدور المقبل.

وأضاف كارتيرون - في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي -أن العقوبات التي وقعها الاتحاد الافريقي على الترجي لن تقلل من قوة الفريق لانه يمتلك لاعبين مميزين وكذلك لاعبون عائدون من الإيقاف مشددا على أن الزمالك سيواجه المنافس بنفس القوة ولن ينظر إلى تلك العقوبات والايقافات على الترجي.

كما أشار كارتيرون إلى أننا حاليا في عالم متطور لكرة القدم بما يعني ان ايقاف معين الشعباني المدير الفني للترجي لن يؤثر من ناحية التعليمات للاعبيه.. كما أنه لن يقلل من شراسة الترجي بطل النسختين الماضيتين وقوته.. موضحا أنه من الممكن ان يؤثر على تحفيزه للاعبين.