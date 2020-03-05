شكرا لقرائتكم عمر صلاح لـ On time sports: رمضان صبحي قائد وصاحب شخصية قوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمر صلاح حارس سموحة إن رمضان صبحى لاعب الأهلى قائد كبير ويمتلك شخصية قوية داخل الملعب موضحا أن العفيجة قادر على احتواء جميع اللاعبين حوله.

أضاف صلاح في تصريحات لـ قناة On time sports :" عمر صلاح: رمضان صبحي قائد وشخصيته قوية وهو سبب رئيسي في فوزنا بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عام".

تابع حارس سموحة:" رحيلى عن الزمالك كان صعب خاصة أنى تربيت في النادى الأبيض ولكن وجهة نظر مجلس الإدارة تحترم".

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