شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الزمالك سيتوج ببطولة أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن الفريق الأبيض سيتوج ببطولة دورى أبطال أفريقيا موضحا أن أبناء ميت عقبة سيفوزون على الترجى التونسى في رادس وسيصعدون إلى نصف نهائي البطولة القارية.

أضاف مرتضى منصور خلال حديثه في الإذاعية الداخلية للنادى: " أطالب جماهير الزمالك بالالتزام بتشجيع الفريق وعدم إثارة المشاكل".

وطلب رئيس الزمالك من الأعضاء عدم أخذ مرافقين معهم إلى النادى الأبيض قبل حضور مباراة الترجى التونسى.

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أجرى مرتضى منصور،اتصالات هاتفية بالبعثة البيضاء في تونس من أجل الاطمئنان على مختلف الاستعدادات الخاصة بالفريق قبل المواجهة المنتظرة مع الترجى التونسى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان، فى التاسعة من مساء غدا الجمعة، على ملعب رادس، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى الأبيض إلى عبورها بعد الفوز في الذهاب على الترجى بنتيجة 3 / 1 ليضع الفريق قدما نحو نصف النهائي الأفريقي.

وتواصل منصور مع أحمد جلال إبراهيم رئيس البعثة في تونس ونائب رئيس الزمالك إلى جانب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى الذى يحرص على توفير مختلف الأمور للفريق وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة الذى حرص على تحفيز اللاعبين بالتأكيد إن رئيس قلعة ميت عقبة يدعمهم بقوة لمواصلة مشوارهم نحو المنافسة على لقب دورى أبطال إفريقيا ومواصلة المشوار نحو السعي لحصد لقب البطولة خاصة بعد الفوز في الذهاب على الترجى بنتيجة 3 / 1 ليضع الفريق قدما نحو نصف النهائي الأفريقي.

وكشفت بعثة الزمالك لمرتضى منصور إن الأمور تسير حتى اللحظة الجارية على ما يرام حيث تم تخصيص 8 آلاف شرطي تونسى لتأمين المواجهة التي ستجمع الفارس الأبيض مع فريق الدم والذهب إلى جانب الترحيب الكبير بالزمالك منذ لحظة الوصول من كافة المسؤولين في تونس حيث أكد أحمد قعلول، وزير الشباب والرياضة التونسى، أن هناك تأمين شديد من قبل الأمن على بعثة نادي الزمالك وجماهيره قبل وبعد لقاء الزمالك والترجي وقال قعلول:"الهجوم الذي تعرض له جماهير الأهلي وبعثة الفريق خلال نهائي بطولة إفريقيا النسخة قبل الماضية لن يتكرر مرة أخرى، وهناك تأمينات قوية وتلك الأحداث لن تتكرر ومستعدون بكامل جاهزيتنا"، مشيراً إلي أنه لا صحة علي الإطلاق بمنع حضور الجماهير المصرية في المباراة.