شكرا لقرائتكم عمر صلاح لـ On time sports: لم أحصل على فرصتى في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمر صلاح حارس سموحة إنه لم يحصل على فرصته داخل نادى الزمالك موضحا أنه حزين لرحيله عن الفريق الأبيض.

أضاف صلاح في تصريحات لـ قناة On time sports :" معظم المباريات التي لعبتها في نادى الزمالك كان بها ضغط كبير أمام الأهلى وكذلك فى نهائى الكونفدرالية".

تابع حارس سموحة:" رحيلى عن الزمالك كان صعب خاصة أنى تربيت في النادى الأبيض ولكن وجهة نظر مجلس الإدارة تحترم".