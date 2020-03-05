شكرا لقرائتكم مجلس دبي يطلب تأجيل كافة الأحداث الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بناء على تعميم حكومي اطلعت عليه "رويترز" طلبت دبي من منظمي الأحداث الرياضية تأجيل كافة الأنشطة المتعلقة بالرياضة حتى نهاية مارس الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء في التعميم الذي أصدره مجلس دبي الرياضي أن طلب التأجيل هو إجراء احترازي حفاظا على الصحة العامة، وأوضح مجلس دبي الرياضي لاحقا أن الأنشطة الرياضية التي تتضمن مشاركة دولية فقط ستخضع لمراجعة وقد تلغى بسبب كورونا.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مجلس دبي الرياضي أو من المكتب الإعلامي لحكومة دبي حول الإجراءات الجديدة.

وكشفت دولة الإمارات عن وجود 27 حالة إصابة بالفيروس على الأقل في أراضيها.