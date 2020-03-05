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حتا يوقف الشارقة في الدوري الإماراتي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - فقد الشارقة نقطتين ثمينتين بالتعادل مع ضيفه حتا 1 - 1، يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت فوز الوصل على الظفرة 2 - 1.

وتقدم حتا عن طريق نيلتون في الدقيقة 24، قبل أن يسجل لوانزينيو هدف التعادل للشارقة في الدقيقة 85.

ورفع الشارقة رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع حتا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

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وفي المباراة الثانية، فاز الوصل على الظفرة 2 - 1.

وتقدم الوصل في الدقيقة 11 عن طريق ويلتون، قبل أن يسجل جو بيدرو هدف التعادل للظفرة في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 74 سجل فابيو ليما الهدف الثاني للوصل في المباراة التي شهدت طرد عبد الرحمن يوسف لاعب الظفرة في الدقيقة 89.

ورفع الوصل رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الظفرة عند 29 نقطة في المركز الخامس.

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