شكرا لقرائتكم "كورونا" يجبر دورتموند على السفر إلى فرنسا بطائرة خاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر نادي دورتموند الألماني لكرة القدم وبسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، السفر إلى باريس يوم الخميس بعيدا عن الرعاة وممثلي الإعلام كإجراء احترازي للقاء فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراتهما ضمن مسابقة أبطال أوروبا.
وأكد النادي يوم الخميس، أن الفريق سينتقل إلى العاصمة الفرنسية ضمن دائرة مصغرة من الأفراد. وكان الفريق فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 2 - 1 تحت قيادة مدربه السابق توماس توخيل.
وكان النادي أعلن خلال هذا الأسبوع أن اللاعبين والمدرب لن يسمحوا مؤقتا بالتقاط صور السيلفي وبالتوقيعات للمعجبين.
وأضاف النادي أنه فضلا عن ذلك فلن تكون هناك أنشطة تدريبية علنية "حتى ينحسر الفيروس بصورة إجمالية".
وأوضح النادي أن "هذا سيغلق الباب أمام فيروس "كوفيد 19" حتى لا يدخل إلى كابينة الفريق".
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