فيفا يقترح تأجيل التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بسبب كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ("فيفا") الخميس أنه اقترح تأجيل المباريات المقبلة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، نظرا لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الاتحاد الدولي في بيان بعد اجتماعه مع الاتحاد الآسيوي للعبة، انه سيرسل "اقتراحا بتأجيل مباريات التصفيات القادمة" الى الاتحادات المحلية، في وقت من المقرر أن تقام مرحلة من التصفيات خلال فترة التوقف الدولية المقبلة في الأسبوع الأخير من آذار/مارس الحاي.

وأثر انتشار فيروس كورونا سلبا على أحداث رياضية عدة حول العالم لاسيما في قارتي آسيا حيث ظهر الفيروس بداية في الصين قبل ان يتمدد الى دول مثل كوريا الجنوبية واليابان إيران والبحرين والكويت وغيرها، وصولا الى أوروبا حيث تعد إيطاليا من الدول الأكثر تضررا.

وتسبب الفيروس في تأجيل الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا بالاضافة إلى مباريات في مسابقة كأس الاتحاد الأسيوي إلى نيسان/أبريل أو أيار/مايو المقبلين، بالاضافة الى الجمعية العمومية للاتحاد القاري والتي كانت مقررة 16 في نيسان/أبريل المقبل في كوالالمبور.

Advertisements

وأعلن الاتحاد الأسيوي الإثنين أن ممثلين عن الاتحادات الوطنية الأعضاء والأندية في منطقة شرق آسيا اتفقوا في كوالالمبور على تحديد مواعيد جديدة لمباريات الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال، وذلك من أجل إتاحة المجال أمام استكمال المباريات المؤجلة من دور المجموعات في المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيعقد اجتماع طارئ لممثلي منطقة غرب آسيا السبت في دبي.

مواضيع قد تهمك :