شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "كوبري" من محمد شريف في مباراة إنبي و الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مهارة رائعة من محمد شريف لاعب إنبي خلاله مباراة فريقه أمام طلائع الجيش المقامة حاليا بإستاد جهاز الرياضة ، بعد تمرير الكرة بشكل رائع " كوبري " من بين أقدام لاعب طلائع الجيش.

وخسر طلائع الجيش من الاهلى بثلاثة أهداف دون رد في ظهوره الأخير بالمسابقة فيما تعادل انبى مع طنطا سلبياً في أخر ظهور أيضاً ، ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 17 لقاء فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 25 هدف فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهزم فى 4 لقاءات فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا.

وطالب عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه بتصحيح المسار بعد الخسارة من الأهلى وتحقيق الفوز على الفريق البترولى فى بداية رحلة الدور الثانى للمسابقة لتصحيح وضع الفريق بجدول المسابقة المحلية ، ويستعيد طلائع الجيش جهود لاعبه على الفيل، مدافع الفريق، فى مواجهة إنبى المقبلة بعدما غاب عن مباراة الطلائع أمام المقاصة بكأس مصر بداعى الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الأهلى.

Advertisements

ونجح طلائع الجيش فى تحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شىء أحرزه كيفين موهيرى فى الدقيقة 15 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر ليتأهل الفريق لدور الثمانية، ويضرب موعداً مع بيراميدز بعد فوزه على الإسماعيلى بهدف دون رد.

في المقابل شدد حلمى طولان المدير الفني لإنبى على ضرورة الفوز على الطلائع في بداية انطلاق الدور الثانى للمسابقة لإكتساب دفعة معنوية تساهم في التقدم في سباق مراكز المسابقة وصولا للمربع الذهبى.