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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 3 / 2020

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الخميس 5 / 3 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 5 / 3 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها لجنة التظلمات تقرر قبول تظلم الأهلى والزمالك ضد عقوبات السوبر "شكلا".

 

لجنة التظلمات تقرر قبول تظلم الأهلى والزمالك ضد عقوبات السوبر "شكلا"

لجنة التظلمات تقرر قبول تظلم الأهلى والزمالك ضد عقوبات السوبر

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