شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 3 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 5 / 3 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها لجنة التظلمات تقرر قبول تظلم الأهلى والزمالك ضد عقوبات السوبر "شكلا". لجنة التظلمات تقرر قبول تظلم الأهلى والزمالك ضد عقوبات السوبر "شكلا" عمرو الجنايني ردا علي شطب عضويته من الزمالك : "أقسم بالله ما ظلمت حد" فيديو..جولة تفقدية من كارتيرون لملعب مباراة الزمالك والترجي سيارة الـ VAR تظهر فى الدورى فى أول تجربة بلقاء الطلائع وإنبى رئيس الزمالك يطمئن على البعثة فى تونس "هاتفيًا" قبل موقعة الترجى مصدر بالأهلي: اطلعنا علي فيديوهات إدانة كهربا ولم نقتنع بالعقوبات آخر مران للأهلي على مجمع ملاعب بريتوريا قبل مواجهة صن داونز Advertisements صور.. تعادل سلبي بين إنبي و الطلائع بالدوري في أول ظهور للـvar رسميا..مباراة المصري ونهضة بركان بدون جمهور فى المغرب صالح جمعة يغيب عن الظهور فى الأهلى بعد حادث السيارة

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