مصدر بالأهلي: اطلعنا علي فيديوهات إدانة كهربا ولم نقتنع بالعقوبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مسئولو النادي الأهلي على اعلان اتحاد الكرة بأن هناك جلسة عقدت بمقر الجبلاية خلال الايام الماضية حضرها وفد من النادي الاهلي وشهدت اطلاع مسئولي الاهلي علي السيديهات والمواد الفيلمية التي علي اساسها تمت توقيع عقوبات مباراة السوبر وعلي رأسها ايقاف محمود كهربا لنهاية الموسم .
ووفقا لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي والذي اكد بالفعل ان هناك جلسة تمت، شهدت عرض الفيديوهات الا انه لم يحدث اقتناع بالأخطاء التي قررت لجنة التظلمات علي اساسها ايقاف اللاعب لنهاية الموسم وهو الأمر الذي تم نقله لمسئولي اتحاد الكرة.
وعقدت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة المستشار عادل الشوربجي اجتماعا اليوم بمقر الجبلاية لمناقشة قانونية تظلمات ناديي الاهلي والزمالك ضد العقوبات الخاصة بهما علي خلفية مباراة السوبر بالامارات .
وقررت اللجنة قبول تظلم ناديي الاهلي والزمالك شكلا بعد التأكد من وصولهما في المهلة القانونية وهي ١٠ ايام من تاريخ وصول القرارات للناديين بجانب سداد الناديين الرسوم الخاصة بالتظلم لخزينة الجبلاية .
وتعقد لجنة التظلمات اجتماعا جديدا الأسبوع المقبل لمناقشة التظلمات وفحص المستندات والفيديوهات المقدمة من كل ناد لحسم موقفها من عقوبتي محمود كهربا لاعب الاهلي واحمد زاهر اداري الزمالك الموقفين لنهاية الموسم سواء بتأييد العقوبة او تخفيفها وفقا لما تراه اللجنة .
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