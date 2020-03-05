شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الزمالك: جماهير الترجى لن تؤثر على لاعبى الأبيض فى مباراة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد محمد عبد السلام، مدافع فريق الكرة الأول بالزمالك، على أن الحضور الجماهيرى المنتظر من جانب مشجعى الترجى لن يؤثر على لاعبى الزمالك فى مباراة الغد أمام الترجى، فى إياب دور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف عبد السلام - فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الترجى - أن هدف الزمالك هو التأهل، واعدا جماهير الزمالك بالتأهل لنصف النهائى الإفريقى والفوز بالبطولة.

كما أشار مدافع الزمالك إلى أن كل مباراة لها ظروفها ولاعبو الزمالك استعدوا تماما لمواجهة الترجي، موضحا أن الترجى لا يعتمد على لاعب معين حتى لو تم إيقاف لاعبين منه، واختتم عبدالسلام حديثه قائلا إنه يتمنى تقديم مباراة طيبة غدا والتأهل للدور المقبل.

فيما أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالزمالك، أن الفريق حضر إلى تونس لمواجهة الترجى غدا بنفس الحماس الذى خاض به لقاء الذهاب بجانب احترام الخصم، حيث يسعى الجميع لنتيجة جيدة الهدف منها التأهل للدور المقبل.

وأضاف كارتيرون - فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الترجى -أن العقوبات التى وقعها الاتحاد الأفريقى على الترجى لن تقلل من قوة الفريق لأنه يمتلك لاعبين مميزين، وكذلك لاعبين عائدين من الإيقاف، مشددا على أن الزمالك سيواجه المنافس بنفس القوة ولن ينظر إلى تلك العقوبات والإيقافات على الترجى.

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كما أشار كارتيرون إلى أننا حاليا فى عالم متطور لكرة القدم بما يعنى أن إيقاف معين الشعبانى المدير الفنى للترجى لن يؤثر من ناحية التعليمات للاعبيه.. كما أنه لن يقلل من شراسة الترجى بطل النسختين الماضيتين وقوته.. موضحا أنه من الممكن أن يؤثر على تحفيزه للاعبين. وأوضح مدرب الزمالك أن الترجى يضم لاعبين كبارا، مشددا على احترامه لمعين الشعبانى مدرب الترجي.

وعن ظروف مباراة الزمالك غدا واختلافها عن مواجهة الأهلى والترجى الأخيرة بنهائى البطولة العام قبل الماضي، شدد كاريترون على أنها كانت مباراة نهائي، وكان هناك ضغط على لاعبى الأهلى ولكن الوضع مختلف مع الزمالك لأن الضغط أكثر على الترجى ونحن نحتاج لعمل أداء أفضل من لقاء الذهاب.

واختتم كارتيرون حديثه قائلا إن الفريق الأكثر هدوءا هو الذى سيحسم اللقاء والتأهل غدا، موضحا أن لاعبى الزمالك متحمسون للعب أمام جمهور وهى لحظة جميلة لهم أن يلعبوا فى هذه الأجواء.

وقام الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى بمعاينة ملعب رادس الرئيسى الذى يحتضن مواجهة الزمالك والترجى التونسى غدا الجمعة، وذلك قبل انطلاق المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة.

ويواجه الزمالك، الترجى فى التاسعة مساء غدٍ على ملعب رادس فى إياب الدور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا، بعدما كان قد حسم مواجهة الذهاب فى القاهرة 3-1.