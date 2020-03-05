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الغندور ورؤوف يحتفلان مع طاقم حكام أول مباراة بتقنية الـvar فى الدوري المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، بتطبيق تقنية الـvar لأول مرة فى الدورى المصرى، مع طاقم الحكام الذى أدار مباراة طلائع الجيش و إنبى عصر اليوم.

وتواجد الغندور برققة ياسر عبد الرؤوف وتامر درى عضوى لجنة الحكام، بالإضافة إلى طاقم حكم مباراة انبى والطلائع التى انتهت بالتعادل السلبى واحتفلوا بالتقاط صور تذكارية.

وعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم مؤتمراً صحفياً بالمقر الرئيسى للاتحاد، بحضور عمرو الجناينى رئيس الاتحاد وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذى، لإعلان بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR فى الملاعب المصرية، والتى انطلقت اليوم فى مباراة طلائع الجيش وإنبى باستاد جهاز العسكرى، ضمن مواجهات الأسبوع التاسع عشر للمسابقة فى افتتاح الدور الثانى بالدورى.

 

محمد الصباحى أول حكم فار فى تاريخ مصر

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة طاقم حكام مباراة اليوم بين طلائع الجيش وإنبى، وضم كلاً من محمد معروف حكم ساحة، يوسف البساطى وشريف عبد الله مساعدان، وسيد شعبان حكم رابع، ومحمد الصباحى حكم فيديو ومصطفى مدحت مساعد حكم فيديو. ودخل الحكم محمد الصباحى تاريخ الكرة المصرية، إذ أصبح أول حكم فيديو فى الدورى الممتاز خلال مباراة طلائع الجيش وإنبى.

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الحكام فى سيارة الvar

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الحكام يحتفلون بتقنية الvar

 

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المهندس عباده مسئول الit  بالجبلاية و الحكام

 

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احتفال الحكام بتقنية الـvar

 

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