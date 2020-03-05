عيد ميلاد شيكابالا.. محطات فى حياة الأباتشى بين الإثارة والتتويج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محطات مختلفة عاشها محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، فى حياته الكروية، بعد إتمامه 34 عامًا، حيث إنه من مواليد 5 مارس 1986، فعرفته الجماهير منذ نعومة أظافره فسرعان ما أعلن عن موهبته منذ انضمامه لقلعة ميت عقبة حيث بزغت موهبته منذ انضمامه لناشئين الزمالك ليتدرج فى صفوفه حتى وصل إلى أن صُعد للفريق الأول عندما كان عمره 15 عاما و8 أشهر فقط، لترفعه جماهير الفارس الأبيض على الأعناق متنبئة له بأنه سيكون موهبة استثنائية بين صفوفها ولكن جاءت الكثير من المحطات فى مشوار الأباتشى بين الإثارة والتتويج والتعطل في بعض الأحيان، يستعرضها "الخليج 365" فى عيد ميلاده الـ 34 سواء كان أفراحًا أو انكسارًا فى مسيرة طويلة مازال يعيشها على بُساط الساحرة المستديرة فى الفيديو التالى.

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