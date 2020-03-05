شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..جولة تفقدية من كارتيرون لملعب مباراة الزمالك والترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بمعاينة ملعب رادس الرئيسي الذي يحتضن مواجهة الزمالك والترجي التونسي غدا الجمعة، وذلك قبل انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

وأجرى مرتضى منصور، رئيس الزمالك، اتصالات هاتفية بالبعثة البيضاء في تونس من أجل الاطمئنان على مختلف الاستعدادات الخاصة بالفريق قبل المواجهة المنتظرة مع الترجى التونسى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين، فى التاسعة من مساء غد الجمعة، على ملعب رادس، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، والتى يسعى الأبيض إلى عبورها بعد الفوز في الذهاب على الترجى بنتيجة 3 / 1 ليضع الفريق قدما نحو نصف النهائي الأفريقي.

وتواصل منصور مع أحمد جلال إبراهيم رئيس البعثة في تونس ونائب رئيس الزمالك إلى جانب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة الذى حرص على تحفيز اللاعبين بالتأكيد إن رئيس قلعة ميت عقبة يدعمهم بقوة لمواصلة مشوارهم نحو المنافسة على لقب دورى أبطال إفريقيا ومواصلة المشوار نحو السعي لحصد لقب البطولة خاصة بعد الفوز في الذهاب على الترجى بنتيجة 3 / 1 ليضع الفريق قدما نحو نصف النهائي الأفريقي.

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وكشفت بعثة الزمالك لمرتضى منصور إن الأمور تسير حتى اللحظة الجارية على ما يرام حيث تم تخصيص 8 آلاف شرطي تونسى لتأمين المواجهة التي ستجمع الفارس الأبيض مع فريق الدم والذهب إلى جانب الترحيب الكبير بالزمالك منذ لحظة الوصول من كافة المسؤولين في تونس حيث أكد أحمد قعلول، وزير الشباب والرياضة التونسى، أن هناك تأمين شديد من قبل الأمن على بعثة نادي الزمالك وجماهيره قبل وبعد لقاء الزمالك والترجي وقال قعلول:"الهجوم الذي تعرض له جماهير الأهلي وبعثة الفريق خلال نهائي بطولة إفريقيا النسخة قبل الماضية لن يتكرر مرة أخرى، وهناك تأمينات قوية وتلك الأحداث لن تتكرر ومستعدون بكامل جاهزيتنا"، مشيراً إلي أنه لا صحة علي الإطلاق بمنع حضور الجماهير المصرية في المباراة.

ويواجه الزمالك، الترجي في التاسعة مساء غدٍ على ملعب رادس في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعدما كان قد حسم مواجهة الذهاب في القاهرة 3-1.