شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: التعادل أمام "أستاذى" حلمى طولان أمر إيجابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، سعادته بالتعادل مع إنبى اليوم سلبيا، فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري.

وقال بسيونى، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إن التعادل مع فريق كبير مثل إنبى وجهاز فنى محترم بقيادة حلمى طولان أمر مقبول نسبيا، وإن كانت الرغبة فى الفوز لدى فريق طلائع الجيش كانت أكبر نظرا لوضع الفريق فى جدول الدوري.

وأضاف المدير الفنى لفريق طلائع الجيش: "حلمى طولان أستاذى وأحفظ طريقة تفكيره وقمت بتحفيظها للاعبين خلال الفترة الماضية، والتعادل معه أمر إيجابى على المستوى الشخصى"، مؤكدا أنه سيبدأ الاستعداد من الغد لمباراة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب.

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وكانت مباراة طلائع الجيش وإنبى قد انتهت بالتعادل السلبى فى افتتاح مباريات الدور الثانى للدورى المصرى، ليرتفع رصيد فريق طلائع الجيش للنقطة 16 محتلاً بها المركز الـ14 لجدول الدورى، بينما يرتفع رصيد إنبى للنقطة 25 فى المركز الـ6 لجدول الدوري.

جاءت المباراة فى مجملها هادئة بين الفريقين ولم يصل أى منهما لمرمى الآخر فى هجمات خطيرة تذكر طوال الشوطين وانحصر اللعب فى وسط الملعب دون أى خطورة أو هجمات من قبل لاعبى الفريقين، ليرتضى الفريقين التعادل السلبى، فى الظهور الأول لتقنية حكم الفيديو var فى اللقاء المقام باستاد جهاز الرياضة العسكرى، حيث تواجد الحكم الدولى محمد الصباحى فى سيارة الـvar ومصطفى مدحت حكم مساعد var، بينما يدير المباراة محمد معروف حكم ساحة.

ولم يتم اللجوء إلى حكم الـvar فى مباراة الطلائع وإنبى وعدم ظهور أى لقطات تحتاج لتدخل تقنية الفيديو، فى لقاء لم يشهد أى قرارات مثيرة من قبل لاعبى الفريقين.