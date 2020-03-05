شكرا لقرائتكم خبر عن أشبال جامعة بريتوريا يلتقطون صورا مع لاعبى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أشبال جامعة بريتوريا على التقاط الصور التذكارية مع لاعبي الأهلي والجهاز الفني، عقب انتهاء مران الفريق الأول لكرة الذي أقيم عصر اليوم.

وأدى الأهلي مرانه في الثالثة عصر اليوم على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي.

ويختتم الأهلي استعداداته لمواجهة صن داونز غدا، حيث يخوض الفريق مرانه في الثالثة عصرا على ملعب المباراة.. وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة، ويبحث الفريق عن بطاقة الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من جنوب أفريقيا.