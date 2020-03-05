شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مران للأهلي على مجمع ملاعب بريتوريا قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الأهلي مرانه الأخير على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا عصر اليوم، الخميس، استعداداً لمواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة من عصر بعد غد، السبت، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سيتدرب الفريق غداً على ملعب المباراة "لوكاس موريبي" بمدينة بريتوريا.

وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وواصل فايلر حديثه مع اللاعبين لتجهيزهم فنيا ومعنوياً لمواجهة صن داونز، وخاض الفريق فقرة ترفيهية في بداية المران وخاض الفريق فقرة باليد ضمن البرنامج الذي أعده توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق.

واشتمل مران الفريق على جانب بدني وفني قوي، استمر لمدة 70 دقيقة في الحصة التدريبية قبل الأخيرة للفريق في جنوب أفريقيا، وركز رينيه فايلر على تدريبات الكرة وتنفيذ الجمل الفنية والخططية.

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