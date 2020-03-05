شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي للتايكوندو يؤجل بطولة مصر الدولية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الدولي تأجيل بطولة مصر الدولية التى كان مقرر إقامتها بمصر فى الفترة من ٢٦ مارس حتي ٢٩ مارس بسبب المخاوف من انتشار فيرس كورونا.
يأتى تأجيل البطولة فى إطار البطولات التى يتم تأجيلها او إلغاؤها بسبب تفشى المرض فى مختلف دول العالم ، و التخوف من تواجد لاعبين مصابين قادمين من دول أخري.
قررت اللجنة المنظمة لبطولة لأفروليج لكرة السلة، والتي يتم افتتاحها في السنغال يوم 13 مارس، وبمشاركة 12 فريقا، من بينها الزمالك، و الذى يخوض مبارياته ضمن مجموعة النيل في تونس، تأجيل البطولة لحين إشعار اخر، بسبب فيروس كورونا، وتفشيه في مختلف الدول، وتم إبلاغ كل الفريق المشاركة بالتأجيل في خطاب رسمي .
أعلن الاتحاد للدولى للجودو إلغاء بطولة جراند برى، التى كان مقرراً إقامتها فى المغرب فى الفترة من 6 إلى 8 مارس الجارى، بسبب فيروس كورونا، وجاء قرار الإلغاء من جانب الاتحاد الدولى بناء على قرار من الحكومة المغربية وفقا لما نشره الاتحاد الدولى للجودو على الموقع الرسمي ، وكان من المقرر مشاركة المنتخب الوطنى فى منافسات البطولة، على أن يغادر أمس ، إلا أنه بعد قرار الاتحاد الدولى، تقرر إلغاء السفر ، وكانت تضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من محمد عبدالموجود، حاتم عبد الاخر، محمد علي ومحمد محي.
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