فايلر يتحدث عن مواجهة صن داونز في العاشرة صباح غداً

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ويقام المؤتمر في العاشرة صباح غد الجمعة داخل استاد لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة بهدفين دون رد، ويبحث الفريق عن بطاقة الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من جنوب افريقيا.

ويحرص المدير الفني للأهلى رينيه فايلر مع اقتراب موعد المباراة على تكثيف جلساته مع لاعبى الفريق وتوجيه عدة نصائح لهم قبل اللقاء المرتقب، خاصة مع اهتمام وسائل الإعلام بالمباراة على خلفية نتيجة مباراة الذهاب التى فاز فيها الأهلى بثنائية، وكذلك مباراة النسخة الماضية بجنوب أفريقيا التى فاز فيها صن داونز بخماسية نظيفة.

وشهدت تدريبات الفريق الماضية بجنوب أفريقيا جاهزية جميع لاعبى الفريق للمشاركة فى مباراة السبت، بمن فيهم على معلول الذى عانى من إجهاد بسيطة فى العضلة الأمامية، لكنه تعافى منه وشارك فى تدريبات أمس وأمس الأول، كما أعلن الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود عدم معاناة أى لاعب من أية إصابات موضحاً أن هناك أكثر من لاعب عانى من كدمات وإجهاد بسيط لكنه لم يكن مؤثراً وشارك هؤلاء اللاعبون فى التدريبات بشكل طبيعى ليؤكدوا جاهزيتهم للمشاركة فى المباراة بشكل سليم.

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى على عقد أكثر من جلسة مع الجهاز المعاون للاطمئنان على كل الترتيبات منذ وصول البعثة إلى موعد مباراة السبت.

وتضم قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.