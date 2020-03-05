شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني ردا علي شطب عضويته من الزمالك : "أقسم بالله ما ظلمت حد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، علي هجوم مرتضي منصور رئيس الزمالك عليه بداعي محاربته للأبيض في أكثر من واقعة مثل التمسك بإقامة مباراة القمة في موعدها رغم طلب الزمالك التأجيل وكذلك الحصول علي مستحقات الزمالك لدي الكاف، وفي النهاية قرار مجلس الزمالك بشطب عضويته .

وقال الجنايني لليوم السابع " اقسم بالله ما ظلمت أهلي ولا زمالك ، أنا أطبق اللوائح والقوانين علي الجميع وليس لي أي غرض " .

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وعقدت لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، اجتماعا اليوم، الخميس، بمقر الجبلاية لمناقشة قانونية تظلمات ناديي الأهلى والزمالك ضد العقوبات الخاصة بهما علي خلفية مباراة السوبر بالإمارات.

وقررت اللجنة قبول تظلم ناديي الأهلى والزمالك، شكلاً، بعد التأكد من وصولهما في المهلة القانونية وهي 10 أيام من تاريخ وصول القرارات للناديين بجانب سداد الناديين الرسوم الخاصة بالتظلم لخزينة الجبلاية وتعقد لجنة التظلمات اجتماعا جديدا الأسبوع المقبل لمناقشة التظلمات وفحص المستندات والفيديوهات المقدمة من كل ناد لحسم موقفها من عقوبتي محمود كهربا لاعب الأهلى وأحمد زاهر إدارى الزمالك الموقفين لنهاية الموسم سواء بتأييد العقوبة أو تخفيفها وفقا لما تراه اللجنة.

فيما تسابق اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الزمن من أجل إنهاء مسابقة الدورى العام هذا الموسم يوم 20 يونيو المقبل، لمنح الفرصة أمام المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب لتنفيذ برنامجه استعدادًا لخوض منافسات طوكيو 2020، التي تنطلق في يوليو المقبل ومن المقرر أن تعلن لجنة المسابقات باتحاد الكرة، جدول مباريات الدورى العام كاملاً يوم 15 مارس الجارى بعد وضوح موقف الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى في البطولات الأفريقية سواء دورى الأبطال الأفريقى أو الكونفدرالية، سواء باستكمال المشوار والتأهل إلى نصف النهائي أو الخروج وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عدم إقامة أكثر من 4 مباريات يوميا في الدور الثانى من عمر الدورى العام ، بعد تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى بالدورى وأرجع اتحاد الكرة قراره بأن هذا الأمر ضرورى حتى يتسنى للجبلاية تطبيق تقنية الفيديو في جميع مباريات الدور الثانى بالدورى كما تم الإعلان من قبل.