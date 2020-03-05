شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة الـ VAR تظهر فى الدورى فى أول تجربة بلقاء الطلائع وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365”، السيارة المخصصة لحكام تقنية الفيديو الـ "VAR"، التى سيتم تطبيقها لأول مرة فى منافسات الدورى المصرى، وذلك فى مباراة طلائع الجيش مع نظيره إنبى، التى ستقام فى الخامسة من مساء اليوم، الخميس، باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الأسبوع الثامن عشر للمسابقة، ورصد ”الخليج 365”، السيارة التى سيتواجد بها حكام التقنية لرصد الحالات المختلفة فى المباراة وحال الاحتكام إلى الـVAR فى الحالات التحكيمية خلال اللقاء سيتم التواصل بين حكام التقنية من خلال تلك السيارة مع حكم الساحة الذى سيرى الحالة التحكيمية فى حالة الحاجة إلى ذلك من خلال الشاشة المتواجدة فى منتصف الملعب.

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وخسر طلائع الجيش من الاهلى بثلاثة أهداف دون رد في ظهوره الأخير بالمسابقة فيما تعادل انبى مع طنطا سلبياً في أخر ظهور أيضاً ، ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 17 لقاء فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 25 هدف فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهزم فى 4 لقاءات فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا.

وطالب عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه بتصحيح المسار بعد الخسارة من الأهلى وتحقيق الفوز على الفريق البترولى فى بداية رحلة الدور الثانى للمسابقة لتصحيح وضع الفريق بجدول المسابقة المحلية ، ويستعيد طلائع الجيش جهود لاعبه على الفيل، مدافع الفريق، فى مواجهة إنبى المقبلة بعدما غاب عن مباراة الطلائع أمام المقاصة بكأس مصر بداعى الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الأهلى.

ونجح طلائع الجيش فى تحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شىء أحرزه كيفين موهيرى فى الدقيقة 15 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر ليتأهل الفريق لدور الثمانية، ويضرب موعداً مع بيراميدز بعد فوزه على الإسماعيلى بهدف دون رد في المقابل شدد حلمى طولان المدير الفني لإنبى على ضرورة الفوز على الطلائع في بداية انطلاق الدور الثانى للمسابقة لإكتساب دفعة معنوية تساهم في التقدم في سباق مراكز المسابقة وصولا للمربع الذهبى.