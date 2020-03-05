شكرا لقرائتكم خبر عن صورة وشمعة ورسالة رومانسية.. يارا نعوم تهنئ عماد متعب بعيد زواجهما التاسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة، بعيد زواجها التاسع من نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق عماد متعب، حيث نشرت صورة تجمعهما، وهى تمسك بشمعة، وقالت فى تعليقها على الصورة: "السعادة فى الزواج هى لحظة اختيار.. لحظة قرار بالحب والعفو والنمو والتقدم فى السن مع البقاء صغيرًا فى قلبك".

واعتادت يارا ومتعب، كل عام بتهنئة بعضهما بمناسبة عيد زواجهما عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا، ففى العام الماضى، كان قد نشر عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والنادى الأهلى السابق، صورة جديدة عبر حسابه على إنستجرام، موجها من خلالها تهنئة لزوجته، وظهر عماد متعب فى الصورة، رفقة زوجته، يارا نعوم، حيث كانا يحتفلان بعيد زواجهما، وعلق عماد متعب على الصورة: "عيد زواج سعيد وربنا يخليكى ليا".





وفى فبراير 2020، هنأت يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة، زوجها عماد متعب لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق بمناسبة عيد ميلاده الـ37، حيث نشرت – حينها - مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها بطريقة جمعت بين الرومانسية وخفة الظل.

وعلقت يارا على الصورة قائلة "عيد ميلاد سعيد للاعبى ومدمن الصيد وسيد قزقزة اللب.. لقد مررنا بالكثير لكن بطريقة أو بأخرى تخطيناه.. لن أندم أبدًا على قضاء حياة بها الكثير من المغامرات الرائعة معك"، وتابعت "شكرا لك على كل شىء.. بما فى ذلك عيوبى وشكرا لك على كل الأشياء الرائعة التى قدمتها لى خاصة لأطفالنا.. وعقبال مليون سنة وأنا قاعدة على قلبك لغاية التسعين".

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ويعد عماد متعب من أكثر اللاعبين تأثيرا فى تاريخ الأهلى ومنتخب مصر، حيث يمتلك قناص الأهلى تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف القاتلة والجميلة، التى أحرزها متعب عبر مسيرته سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى أو عندما احترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى.

وأحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، وتوج متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004 / 2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية، وقد شارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.