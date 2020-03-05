شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعادل سلبي بين إنبي و الطلائع بالدوري في أول ظهور للـvar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة طلائع الجيش وإنبي بالتعادل السلبي في اللقاء الذى أقيم بإستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مواجهات الجولة الـ18 للدوري في افتتاح مباريات الدور الثاني للدوري المصري.

بهذا التعادل يرتفع رصيد فريق طلائع الجيش للنقطة 16 محتلاً بهم المركز الـ14لجدول الدوري ، بينما يرتفع رصيد إنبي للنقطة 25 في المركز الـ6 لجدول الدوري.

جاءت المباراة في مجملها هادئة بين الفريقين ولم يصل أي منهما لمرمى الأخر في هجمات خطيرة تذكر طوال الشوطين وانحصر اللعب في وسط الملعب دون أي خطورة أو هجمات من قبل لاعبى الفريقين، ليرتضي الفريقين التعادل السلبي ، في الظهور الأول لتقنية حكم الفيديو var في اللقاء المقام بإستاد جهاز الرياضة العسكري حيث تواجد الحكم الدولي محمد الصباحي في سيارة الـvar و مصطفي مدحت حكم مساعد var، بينما يدير المباراة محمد معروف حكم ساحة.

وخسر طلائع الجيش من الاهلى بثلاثة أهداف دون رد في ظهوره الأخير بالمسابقة فيما تعادل انبى مع طنطا سلبياً في أخر ظهور أيضاً ،

ولم يتم اللجوء إلى حكم الـvar في مباراة الطلائع و أنبي وعدم ظهور أي لقطات تحتاج لتدخل تقنية الفيديو ، في لقاء لم يشهد أي قرارات مثيرة من قبل لاعبي الفريقين.





























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