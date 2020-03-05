محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
أعلنت إدارة الدوري الانجليزي، اليوم الخميس عن إلغاء المصافحة بين اللاعبين والحكام قبل بداية المباراة، حتى اشعار أخر.
وقال الموقع الرسمي للدوري الانجليزي أن مصافحة اللعب النظيف ستتوقف بين اللاعبين والحكام بداية من مباريات الأسبوع المقبل من المسابقة وحتى اشعار أخر، وفقًا لنصائح طبية.
وأوضح البيان أن فيروس كورونا ينتشر من خلال القطرات الصغيرة من الأنف والفم، ويمكن أن تنتقل من خلال اليد عن طريق المصافحة.
وسيقوم الحكام والأندية بالدخول إلى الملعب بالشكل المعتاد وفقًا للبروتوكول المعمول به.
وسيدخل الفريقين إلى أرض الملعب ومعهم موسيقى بريميرليج الرسمية، ثم يسير الفريق أمام نافسه دون مصافحة بالأيدي.
أعلنت إدارة الدوري الانجليزي، اليوم الخميس عن إلغاء المصافحة بين اللاعبين والحكام قبل بداية المباراة، حتى اشعار أخر.
وقال الموقع الرسمي للدوري الانجليزي أن مصافحة اللعب النظيف ستتوقف بين اللاعبين والحكام بداية من مباريات الأسبوع المقبل من المسابقة وحتى اشعار أخر، وفقًا لنصائح طبية.
وأوضح البيان أن فيروس كورونا ينتشر من خلال القطرات الصغيرة من الأنف والفم، ويمكن أن تنتقل من خلال اليد عن طريق المصافحة.
وسيقوم الحكام والأندية بالدخول إلى الملعب بالشكل المعتاد وفقًا للبروتوكول المعمول به.
وسيدخل الفريقين إلى أرض الملعب ومعهم موسيقى بريميرليج الرسمية، ثم يسير الفريق أمام نافسه دون مصافحة بالأيدي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. بريميرليج يلغي المصافحة بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.