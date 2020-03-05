رسميًا.. بريميرليج يلغي المصافحة بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلنت إدارة الدوري الانجليزي، اليوم الخميس عن إلغاء المصافحة بين اللاعبين والحكام قبل بداية المباراة، حتى اشعار أخر.

وقال الموقع الرسمي للدوري الانجليزي أن مصافحة اللعب النظيف ستتوقف بين اللاعبين والحكام بداية من مباريات الأسبوع المقبل من المسابقة وحتى اشعار أخر، وفقًا لنصائح طبية.

وأوضح البيان أن فيروس كورونا ينتشر من خلال القطرات الصغيرة من الأنف والفم، ويمكن أن تنتقل من خلال اليد عن طريق المصافحة.

وسيقوم الحكام والأندية بالدخول إلى الملعب بالشكل المعتاد وفقًا للبروتوكول المعمول به.

وسيدخل الفريقين إلى أرض الملعب ومعهم موسيقى بريميرليج الرسمية، ثم يسير الفريق أمام نافسه دون مصافحة بالأيدي.

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