كارتيرون يتحدث عن.. قوة الترجي.. وفقدانه لكاريزما الشعباني.. وظروف "نهائي الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أن الترجي التونسي هو المرشح الأقوى للصعود والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح كارتيرون في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عشية مواجهة الفريقين، أن الترجي في بداية مباراة الذهاب كان من الممكن أن يسجل أكثر من هدف في مرمى الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب رادس.

وأكمل: "أحترم الترجي ومدربه، فهو بطل دوري الأبطال في آخر نسختين، وإيقاف لاعبي الفريق لا يقلل من قيمته، فجميع اللاعبين على أعلى مستوى، وهناك آخرين عائدين من الإصابة".

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف وحيد.

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وعن إيقاف معين الشعباني مدرب الترجي: "هناك وسائل حديثة ليتواصل مع الفريق ويبلغ تعليماته، ولكنه بالتأكيد سيجهز كل شيء قبل المباراة، بالطبع سينقص الترجي كاريزما المدرب والحماس الذي سيمنحه للاعبين".

وتعليقا على خسارته سابقا على نفس الملعب مع الأهلي في نهائي دوري الأبطال أمام الترجي، قال المدير الفني للزمالك، إن الظروف مختلفة والترجي وقتها كان يقوم ببناء فريق جديد والأهلي كان المرشح الأقوى، وبالتالي الضغط كان أكبر على فريقه وقتها.

وأكمل: "متحمسون جدا للعب في تلك الظروف وفي وجود الجماهير، لحظة مهمة في حياة اللاعبين اللعب في هذه الأحواء في وجود هذا الجمهور"

واختتم: "لكي تعبر مثل تلك المواجهات، يجب أن تلعب مباراتين بحماس كبير للفوز".

وكانت لجنة التأديب التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قررت معاقبة المدربين معين الشعباني ومجدي التراوي بأربع مباريات واللاعبين خليل شمام (6 مباريات) وعبد الرؤوف بن غيث (4 مباريات).

كما قررت لجنة التأديب تغريم الترجي الرياضي التونسي بعقوبة مالية قدرها 140 ألف دولار.