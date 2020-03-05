نتائج الجولة الخامسة لدوري المحترفين لكرة اليد

أسفر نتائج دورى المحترفين لكرة اليد رجال خلال منافسات الجوله الخامسة، عن فوز الزمالك على البنك الأهلى بنتيجه 27/30 فوز الجيش على هليوبوليس بنتيجه 26/43 فوز الأهلى على سبورتنج بنتيجة 22/30 تعادل الأوليمبى مع سموحة بنتيجة 21/21

وجاء الترتيب عقب نهاية جولة اليوم..

1- الزمالك برصيد ٣٤ نقطة.

2- الأهلى برصيد ٣٢ نقطة.

3 - طلائع الجيش برصيد ٣٠ نقطة.

4 - سبورتنج برصيد ٢٢ نقطة.

5 - هليوبلس برصيد ٢٢ نقطة.

6 - الاوليمبى برصيد ٢٠ نقطة.

7 - سموحة برصيد ١٩ نقطة.

8 - البنك الاهلى برصيد ١٣ نقطة.

على سبورتنج بنتيجة 22/30 تعادل الأوليمبى مع سموحة بنتيجة 21/21وجاء الترتيب عقب نهاية جولة اليوم..1- الزمالك برصيد ٣٤ نقطة.2- الأهلى برصيد ٣٢ نقطة.3 - طلائع الجيش برصيد ٣٠ نقطة.4 - سبورتنج برصيد ٢٢ نقطة.5 - هليوبلس برصيد ٢٢ نقطة.6 - الاوليمبى برصيد ٢٠ نقطة.7 - سموحة برصيد ١٩ نقطة.8 - البنك الاهلى برصيد ١٣ نقطة.

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